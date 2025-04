Geldautomat in Einkaufszentrum gesprengt: Kaufland gesperrt

Plauen - In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Plauen ( Vogtland ) gesprengt.

Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Plauen gesprengt. © Ellen Liebner

In der Zeit von 2 bis 2.20 Uhr kam es im Ortsteil Hasenbrunn zu einer Explosion.

Unbekannte Täter drangen laut Polizei in der Nacht gewaltsam in den Geldautomatenraum an dem Einkaufskomplex in der Morgenbergstraße ein.

Dann sprengten sie auf bisher unbekannte Art und Weise mindestens ein Geldausgabegerät. Der entstandene Schaden am Gebäude ist laut Polizei verheerend.

"Im weiteren Verlauf flohen die Täter unerkannt vom Ort. Die Ermittlungen zum Tathergang und den Schadenshöhen sind noch nicht abgeschlossen", heißt es weiter.