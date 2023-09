06.09.2023 09:10 Geldautomat in Mittelfranken gesprengt: Landeskriminalamt ermittelt

In Cadolzburg in Mittelfranken wurde in der Nacht auf Mittwoch ein Geldautomat der Sparkasse Fürth gesprengt.

Von Benedikt Zinsmeister

Cadolzburg - In Mittelfranken wurde am frühen Mittwochmorgen ein Geldautomat der Sparkasse Fürth gesprengt. Der oder die Täter konnten unerkannt flüchten. Polizisten sichern am Tatort in Cadolzburg Spuren. © News5 / Oswald Wie die Polizei mitteilte, wurde der Geldautomat in der Nürnberger Straße in Cadolzburg (Landkreis Fürth) gegen 3 Uhr gesprengt. Zur Anzahl und Fluchtrichtung der Täter war zunächst nichts bekannt. Die Fahndungs- und Spurensicherungsmaßnahmen dauern an. Offen ist auch, ob die Täter Beute machen konnten. Das Bayerische Landeskriminalamt ermittelt und bitten um Zeugenhinweise: Wem sind in den Nachtstunden im Bereich der Nürnberger Straße in Cadolzburg (Landkreis Fürth) verdächtige Personen aufgefallen?



Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?



Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 08912120 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Titelfoto: News5 / Oswald