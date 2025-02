08.02.2025 11:19 Geldautomat in Santander Bank gesprengt: Polizei ermittelt

In der Nacht zu Samstag ist in der Santander-Filiale in Eisenach ein Geldautomat gesprengt worden.

Von Christian Rüdiger

Eisenach - In der Nacht zu Samstag ist in der Santander-Filiale in Eisenach ein Geldautomat gesprengt worden. Die Ermittlungen der Polizei laufen. (Symbolfoto) © 123RF/udo72 Die Täter hatten gegen drei Uhr in der Nacht in der Santander Bank an der Querstraße zugeschlagen, teilte die Polizei mit. Bei der Sprengung wurde die gesamte Eingangstür aus der Verankerung gerissen. Durch den heftigen Knall wurden die Bewohner der darüberliegenden Wohnungen sowie des angrenzenden Hauses Nummer 23 aus dem Schlaf gerissen. Ob und wie viel Geld die Täter erbeutet haben, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Der Bereich um den Tatort wurde von der Polizei abgesperrt. Vor Ort läuft die Spurensicherung. Es ist der erste Angriff auf einen Geldautomaten in Eisenach seit über einem halben Jahr. Im Juli vergangenen Jahres hatten es die Täter auf einen Geldautomaten der HypoVereinsbank am Markt abgesehen.

