Geldautomat in Velbert gesprengt: Täter hinterlassen Trümmerfeld

Velbert - In Velbert (Kreis Mettmann) haben Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Die Polizei fahndet nach den Tätern und sucht Zeugen.

Der Vorraum der Bank wurde bei der Sprengung verwüstet. © Polizei Mettmann

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatten die Panzerknacker in der Nacht zu Dienstag gegen 2.20 Uhr zugeschlagen.

Demnach waren Anwohner der Grünstraße durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden, schauten daraufhin aus dem Fenster und sahen Rauch aus der dortigen Bankfiliale aufsteigen.

Zudem beobachteten die Zeugen zwei mit Sturmhauben maskierte Männer, die aus der Bank nach draußen rannten und in ein schwarzes Fluchtauto (mutmaßlich Audi) stiegen. "Anschließend fuhren die Täter in hohem Tempo in Richtung Friedrichstraße davon", schilderte der Sprecher.

Die Anwohner alarmierten umgehend die Polizei, die wenig später vor Ort feststellte, dass einer der Geldautomaten des Kreditinstituts gesprengt wurde. Ob dazu ein Festsprengstoff oder Gas verwendet wurde, sei noch nicht geklärt.

Die Räumlichkeiten der Bank wurden bei der Aktion erheblich in Mitleidenschaft gezogen. "Deckenteile hingen herab und zudem wurde die Eingangstür aufgrund der Wucht der Detonation aus ihrer Verankerung gerissen. Außerdem waren mehrere Schaufenster der Bankfiliale zerbrochen und Mobiliar in der Bank umgestürzt", beschrieb der Sprecher den entstandenen Schaden.