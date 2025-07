Geldautomat in Wohnhaus gesprengt: Räuber flüchten mit BMW

Ein Geldautomat in Mittelfranken wurde mit Sprengstoff in die Luft gejagt. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei mitteilte, setzten die Täter in der Nacht auf Montag, gegen 02.40 Uhr, Sprengstoff in der Eisenstraße in Eckental ein. Der betroffene Automat befindet sich dort in einem Wohn- und Geschäftsgebäude. Von den Anwohnern wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Mindestens zwei Räuber flüchteten anschließend in einem dunklen BMW.

Ob sie Bargeld erbeuten konnten, war zunächst unklar. Der verwendete Sprengstoff soll nun im Kriminaltechnischen Institut des Landeskriminalamtes (LKA) in München untersucht werden.

Außerdem hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen. Wer in der Nacht oder im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, soll sich unter der Telefonnummer 089/12120 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle, melden. Auch Hinweise zum Fluchtauto sind für die Ermittler relevant.