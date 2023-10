Streit bei Geburtstagsparty läuft aus Ruder! Gastgeber brutal niedergestochen

Ingolstadt - Erschreckender Zwischenfall zum Wochenbeginn in Bayern ! Nach einer eskalierten Auseinandersetzung bei einer Geburtstagsparty in einer Ingolstädter Wohnung ist gegen zwei junge Männer Haftbefehl erlassen worden.

Die zum Einsatzort geeilte Polizei konnte in Ingolstadt nach der Gewalteskalation zwei Verdächtige festnehmen. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, sollen die 17 und 19 Jahre alten Verdächtigen gegen 22 Uhr am Montagabend erst einem anderen Gast (21) ins Gesicht geschlagen und im Freien vor der Wohnung danach dem 24 Jahre alten Gastgeber mit einem Messer in den Lungenbereich gestochen haben.

Der Mann musste notoperiert werden, befindet sich inzwischen allerdings nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Verdächtigen konnten zeitnah festgenommen werden und kamen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hofft nun darauf, dass Zeugen Hinweise zu dem Streit geben können.