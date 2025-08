Gewalttat in Wohnhaus: Mann von mehreren Tätern schwer verletzt

Helbedündorf - In Helbedündorf im Kyffhäuserkreis wurde in der Nacht zu Mittwoch ein 41-Jähriger schwer verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Alles in Kürze

Den bisherigen Angaben nach waren gegen 0.45 Uhr mehrere Unbekannte gewaltsam in ein Wohnhaus im Ortsteil Keula eingedrungen. Im Anschluss griffen die Täter ihr Opfer mit verschiedenen Gegenständen an. Danach ergriffen sie die Flucht und demolierten außerdem noch in der Hauptstraße eine Fensterscheibe.

Der 41-Jährige wurde nach der Attacke in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf und fahndete nach den Unbekannten - allerdings konnten diese bislang nicht gefasst werden.

Zu den Hintergründen der Tat gibt es derzeit noch keine Informationen.