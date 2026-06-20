Gießkanne mit Waffe verwechselt: Kind löst Polizeieinsatz aus

Zwickau - Ein Kind meldete seiner Erzieherin in Zwickau einen Mann mit einer Pistole und löste damit einen Polizeieinsatz im Ortsteil Marienthal West aus.

Ein Junge verwechselte eine Gießkanne mit einer Waffe. (Symbolbild) © 123RF/photosvit

Am Freitagnachmittag spielten mehrere Kinder zusammen auf einem Fußballplatz an der Martin-Andersen-Nexö-Straße.

Als der Ball hinter einem Zaun landete und ein Junge den Ball holen wollte, sah er einen Mann auf einem nahen Balkon stehen.

Wie er daraufhin seiner Erzieherin mitteilte, soll der Mann eine Pistole und ein Maskottchen in der Hand gehalten haben.

Umgehend wurde die Polizei verständig, die sofort ausrückten.

Die Beamten konnten den Balkon und den entsprechenden Mieter schnell ausfindig machen. Dort stellte sich heraus, dass zu keinem Zeitpunkt eine Waffe im Spiel war.