Großeinsatz in Sachsen: Messer-Mann greift Beamten an, Polizist schießt

Plauen - Dramatischer Polizeieinsatz am Sonntagabend in Plauen ( Vogtland ): Ein Mann (48) fuchtelte in einem Mehrfamilienhaus mit einem Messer herum, verletzte sich damit selbst. Der 48-Jährige griff zudem die Polizisten an, ein Beamter gab daraufhin einen Schuss ab!

Die Polizei wurde am Sonntagabend zu einem Mehrfamilienhaus in Plauen (Vogtland) gerufen: Dort sorgte ein Mann mit einem Messer für Aufregung. © Ellen Liebner

Der Vorfall geschah gegen 17.49 Uhr in der Siegener Straße im Ortsteil Neuendorfer Vorstadt. Die Beamten wurden durch Zeugen in ein Mehrfamilienhaus gerufen.

"Ausgangspunkt war die Meldung, dass sich eine männliche, verletzte Person mit einem Messer in einer Wohnung innerhalb eines Mehrfamilienhauses in einem Zimmer aufhielt", so ein Polizeisprecher.

Die Zeugen teilten den Beamten mit, dass sich der 48-jährige Ukrainer in einem psychischen Ausnahmezustand befand - er habe sich bereits schwere Halsverletzungen zugefügt.



Daraufhin eilte die Polizei zum besagten Mehrfamilienhaus und verschaffte sich Zugang zur Wohnung. Dabei rastete der Mann völlig aus!

"Nach derzeitigem Stand griff der Mann die eingesetzten Polizeibeamten an und verletzte sich mit einem scharfen Gegenstand selbst am Hals. In dieser Situation machte ein Polizeibeamter von seiner Dienstwaffe Gebrauch", heißt es von der Polizei.