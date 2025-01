28.01.2025 10:29 6.662 Grusel-Fund in Sachsen: Schädelknochen in Gestrüpp entdeckt

Am Montag entdeckte ein Passant in Zwickau einen Schädelknochen in einem Gestrüpp.

Von Claudia Ziems

Zwickau - Grusel-Fund in Sachsen! Am Montag entdeckte ein Passant in Zwickau einen Schädelknochen. Die Ermittlungen zum Knochenfund laufen. (Symbolbild) © 123RF/udo72 Der menschliche Knochen lag laut Polizei am Marienthaler Bach in einem Gestrüpp in Höhe der Robert-Blum-Straße. Es ist unklar, wie lange der Schädelknochen dort lag. Er wird nun rechtsmedizinisch untersucht, die Polizei nimmt die Ermittlungen auf. Im August 2023 wurden auf einer Baustelle in Zwickau Knochenteile gefunden. Die Polizei versucht seit Sommer des vergangenen Jahres den unbekannten Toten mithilfe eines Phantombildes zu identifizieren.

Titelfoto: 123RF/udo72