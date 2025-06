Heftige Explosion! Geldautomat in Bank-Filiale in die Luft gejagt

Limbach-Oberfrohna - Mitten in der Nacht knallte es gewaltig! In Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau) flog am Freitagmorgen ein Geldautomat in die Luft. Die Explosion war so heftig, dass Teile des Gebäudes massiv beschädigt wurden. Die Polizei ist derzeit vor Ort und sichert Spuren.