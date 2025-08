06.08.2025 09:43 Heikle Szene: Mann zückt Messer in Regionalbahn

Ein 40-Jähriger hat sich am Dienstagabend in einer Regionalbahn in Silberhausen (Kreis Eichsfeld) komplett danebenbenommen. Die Bundespolizei musste anrücken.

Von Christian Rüdiger

Dingelstädt - Ein 40-Jähriger hat sich am Dienstagabend in einer Regionalbahn in Silberhausen (Kreis Eichsfeld) komplett danebenbenommen. Sogar die Bundespolizei musste anrücken. Alles in Kürze Mann zückt Messer in Regionalbahn

40-Jähriger ohne Ticket in Zug gestiegen

Bundespolizei wurde alarmiert und eingreifen

Mann stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Ermittlungen wegen möglicher Bedrohung Mehr anzeigen Der 40-Jährige hatte in einer Regionalbahn ein Messer gezückt und somit einen Polizeieinsatz ausgelöst. (Symbolfoto) © dpa/Sven Hoppe Der Mann war zunächst in eine Regionalbahn eingestiegen und hatte hierbei eine Zugbegleiterin zur Seite gestoßen. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 40-Jährige ohne Ticket mit der Bahn fahren. Dem Unruhestifter wurde daraufhin vom Zugpersonal mitgeteilt, dass er nicht mitgenommen wird und aus der Regionalbahn aussteigen soll. Nach diesen Worten zückte der Mann ein Messer und hielt es in der Hand. Nachdem ihm mitgeteilt worden war, dass die Bundespolizei alarmiert wurde, ließ er den gefährlichen Gegenstand fallen und stieg aus dem Zug aus. Polizeimeldungen Polizeipanne in Sachsen-Anhalt: 180 Schuss Dienstmunition spurlos verschwunden Polizeimeldungen Frau will Pferde einfangen: Dann muss der Rettungshubschrauber kommen Die Polizisten konnten den 40-Jährigen allerdings noch an der Haltestelle erwischen und das zuvor fallen gelassene Messer sicherstellen. Den Angaben nach stand der Mann augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Gegen ihn wird nun wegen einer möglichen Bedrohung ermittelt.

Titelfoto: dpa/Sven Hoppe