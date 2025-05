11.05.2025 16:08 Heldenhafte Tat: Nachbar rettet Senior aus Flammen-Inferno

In Aschaffenburg ist am Samstag ein massives Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. In dessen Folge rettete ein 32-Jähriger einen 83-jährigen Nachbarn.

Von Maximilian Hölzel

Aschaffenburg - Dramatische Szenen! Im unterfränkischen Aschaffenburg ist am Samstagabend ein massives Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Ein 32-jähriger Mann reagierte geistesgegenwärtig und rettete einen 83-jährigen Nachbarn. Der Dachstuhl des Mehrfamilienhauses im Aschaffenburger Stadtteil Strietwald brannte nahezu komplett aus. © 5VISION.NEWS Wie die Polizei berichtet, ging gegen 18.10 Uhr der Notruf über den Brand in der Strietwaldstraße bei der Integrierten Leitstelle ein. Unmittelbar wurde ein Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eingeleitet. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl. Die Einsatzkräfte konnten den Brand schließlich unter Kontrolle bringen und löschen. Dank des couragierten Eingreifens eines Nachbarn konnte ein 83-jähriger Mann gerade noch rechtzeitig aus dem lodernden Feuer gerettet und in Sicherheit gebracht werden. Polizeimeldungen Feuerwehr wegen tonnenschwerer Kugel alarmiert: Für Polizei kein "Dumme Jungenstreich" Beide Männer erlitten Rauchvergiftungen - der bewegungseingeschränkte Rentner wurde ins Krankenhaus gebracht, der Helfer vor Ort medizinisch versorgt. Weitere Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen und blieben unverletzt. Kripo Aschaffenburg hat weitere Ermittlungen eingeleitet Das Wohnhaus ist derzeit unbewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Während der Löscharbeiten war die Strietwaldstraße vollständig gesperrt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch am Abend die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: 5VISION.NEWS