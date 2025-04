09.04.2025 11:25 4.308 Ladendieb zückt Messer in Supermarkt: Polizei umstellt Rewe-Filiale

In einer Rewe-Filiale in der Würzburger Straße im mittelfränkischen Herzogenaurach in Bayern hat es am Mittwochmorgen einen großen Polizeieinsatz gegeben.

Von Benedikt Zinsmeister

Herzogenaurach - Ladendiebstahl eskaliert! Auch Spezialkräfte der Polizei waren im Einsatz. © NEWS5 / David Oßwald Ein Mann ist am Mittwochmorgen in einem Supermarkt in Bayern beim Klauen beobachtet worden, wie die Polizei mitteilte. Als der Leiter der Rewe-Filiale in der Würzburger Straße im mittelfränkischen Herzogenaurach ihn darauf ansprach, zückte der Dieb plötzlich ein Messer! Der Supermarkt wurde daraufhin geräumt. Die Polizei umstellte die Filiale mit einem Großaufgebot. Polizeimeldungen Automaten-Einbruch im Vogtland: Sachschaden im fünfstelligen Bereich Nach etwa 30 Minuten konnte der Mann festgenommen werden. Auch Spezialkräfte der Polizei waren im Einsatz. Weitere Details waren zunächst unklar. TAG24 berichtet an dieser Stelle nach, sobald neue Informationen vorliegen.

Titelfoto: NEWS5 / David Oßwald