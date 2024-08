Hund kommt nicht mehr aus Bach heraus: Frauchens Rettungsversuch geht gehörig schief

Offenbach - Während eines Spazierganges in Offenbach sprang ein Hund in einen Bach. Er kam wegen der starken Strömung alleine aber nicht mehr ans Ufer. Der Rettungsversuch zweier Frauen ging auch noch gehörig schief.

Zunächst wollte eine Frau den Hund aus dem Bach retten. Als sie ebenfalls nicht mehr herauskam, stieg die andere hinterher. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair

Schließlich mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr laut einem Sprecher den Hund und eine der beiden Frauen aus dem Bach retten. Die andere sei zuvor von einem Passanten aus dem Gewässer gezogen worden.

Die beiden Frauen waren am gestrigen Mittwoch mit dem Hund spazieren, als dieser in den Bach rannte. Da wegen des vielen Regens in den vergangenen Tagen der Wasserstand des Gewässers wesentlich höher und auch die Strömung um einiges stärker als gewöhnlich war, kam der Vierbeiner allerdings nicht mehr an Land.

Daraufhin begab sich eine der Frauen in den Bach, um das Tier zu retten, kam nun allerdings ebenfalls nicht mehr ans Ufer.

Ihre Begleitung stieg auch noch hinterher, was dazu führte, dass sich beide Frauen nicht mehr aus dem Bach retten konnten und die Feuerwehr anriefen.