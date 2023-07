11.07.2023 17:45 790 In acht Metern Tiefe! Polizei macht ungewöhnlichen Fund im See

Am Dienstag hat die Polizei eine kuriose Entdeckung im Tweelbäker See in Oldenburg (Niedersachsen) gemacht.

Von Luisa Buck

Oldenburg - Am Dienstag hat die Polizei eine kuriose Entdeckung im Tweelbäker See in Oldenburg (Niedersachsen) gemacht. Mit einem Kran kam der VW Polo wieder an die Wasseroberfläche. © Polizei Oldenburg In einer Mitteilung am Nachmittag hieß es, dass die Tauchergruppe der Polizei Niedersachsen dort ein eigentlich als gestohlen gemeldetes Auto aus dem Gewässer gezogen habe. Der vermeintliche Diebstahl des VW Polo sei bereits vor rund einem Monat von seiner 25 Jahre alten Halterin gemeldet worden. Nähere Hintergründe dazu lagen zunächst nicht vor. Die polizeilichen Ermittlungen führten schließlich zu dem Tweelbäker See: In rund achteinhalb Metern Tiefe fanden Taucher schließlich den Polo, der mit einem Kran geborgen werden konnte. Unklar bleibt aber, wer für das Verschwinden und Versenken des Fahrzeugs verantwortlich ist. Die Polizei ermittelt weiter in alle Richtungen. Eine Prüfung, ob wassergefährdende Stoffe aus dem Wagen ausgetreten sind, stehe außerdem noch aus, so die Polizei.

