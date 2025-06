"In die Obdachlosigkeit getrieben": Illegale Sticker spielen auf Tod von Rentnerin an

Nienburg (Saale) - In Nienburg an der Saale ( Sachsen-Anhalt ) wurden Sticker gefunden, welche den Landrat für den Tod einer Obdachlosen verantwortlich machen.

Die Witwe habe bei geringer Rente in einem Tiny House auf dem Campingplatz am Schachtsee in Wolmirsleben gelebt.

Am Sonntagnachmittag wurden 62 Sticker in der Größe 11 mal 22 Zentimeter gefunden, wie das Polizeirevier Salzlandkreis am heutigen Mittwoch mitteilte. Diese waren an Stromkästen und Straßenlaternen geklebt.

Darauf befand sich auf schwarzem Hintergrund die Aufschrift "In die Obdachlosigkeit getrieben TOT DURCH BEHÖRDLICHEN ZWANG Campingplatz Wolmirsleben" - zusammen mit Gesichtern des Landrates sowie dem Namen und den Geburtsdaten von Viola Hesse.

Plakate mit demselben Inhalt wurden schon im Mai entdeckt. Die Polizei stuft dies als Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung ein. Deshalb sucht sie nun nach den Klebe-Verantwortlichen.

Die Klebeaktion muss zwischen Samstagabend und Sonntagmittag erfolgt sein. Samstagmittag wurden bereits zwei dieser Sticker nahe der Gaststätte "Zum Schiffchen" gefunden.

Hinweise werden unter 034713790 entgegengenommen.