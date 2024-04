In Eiscafé im Erzgebirge: Mann wird plötzlich von Hund gebissen

Annaberg-Buchholz - Hundeattacke in Eiscafé in Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge )!

Ein Hund biss einem Mann plötzlich ins Schienbein.(Symbolbild) © elfenika/123RF

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich am Sonntagmittag ein Mann (40) mit zwei Begleitern im Außenbereich eines Eiscafés am Markt an einen Tisch gesetzt.

Plötzlich kam ein Hund von einem Nachbartisch auf ihn zu und biss ihm plötzlich ins Schienbein.

"Das Pärchen am Nachbartisch verließ kurz darauf mit dem angeleinten Hund das Lokal in Richtung Benediktplatz/Münzgasse", heißt es weiter.

Der 40-Jährige wurde verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus.