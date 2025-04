24.04.2025 07:56 Inferno zerstört Einfamilienhaus: Auch mehrere Tiere im Gebäude

Am späten Mittwochabend kam es in Remscheid-Lüttringhausen zu einem verheerenden Großbrand in einem Einfamilienhaus.

Von Frederick Rook

Remscheid - Am späten Mittwochabend kam es in Remscheid-Lüttringhausen zu einem verheerenden Großbrand in einem Einfamilienhaus. Das Einfamilienhaus ist nach dem verheerenden Brand nicht mehr bewohnbar. © Tim Oelbermann Laut Angaben der Polizei brannten das Dachgeschoss und die erste Etage des Fachwerk-Gebäudes an der Straße "Großhülsberg" vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Den Bewohnern war es noch vor Eintreffen der Rettungskräfte gelungen, sich selbst in Sicherheit zu bringen und die Feuerwehr zu alarmieren. Eine Person wurde durch das Einatmen giftiger Rauchgase leicht verletzt. Als die Brandschützer am Unglücksort eintrafen, schlugen die Flammen bereits meterhoch aus dem ersten Obergeschoss. Auch der Dachstuhl sei zu diesem Zeitpunkt schon stark in Mitleidenschaft gezogen gewesen, wie Einsatzleiter Markus Schwarz erklärte. Polizeimeldungen Schwerer Raubüberfall: Mutter und Kinder in eigener Wohnung bedroht Doch nicht nur die Menschenrettung beschäftigte die Kameraden. Im Erdgeschoss trafen sie auf mehrere Hunde und Katzen, die letztlich allesamt erfolgreich aus der Flammenhölle gerettet werden konnten. Auch einige Tiere konnten von den Rettungskräften aus der Flammenhölle gerettet werden. © Christoph Petersen Ursache des Brandes derzeit noch unklar Neben der Berufsfeuerwehr war auch die Freiwillige Feuerwehr Lüttringhausen mit zahlreichen Kräften vor Ort im Einsatz. Die Rauchsäule, welche über dem Wohnhaus aufstieg, war bereits aus weiter Entfernung sichtbar. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch völlig unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zudem ist das Fachwerkhaus auf unbestimmte Zeit nicht mehr bewohnbar.

Titelfoto: Tim Oelbermann