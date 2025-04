Ins Bein gebissen: Mann lässt Hunde auf Spaziergänger los und verschwindet

Naumburg - Die Polizei bittet um Mithilfe nach einem Hundeangriff in Naumburg (Burgenlandkreis), bei dem einem 38-Jährigen ins Bein gebissen wurde.

Zwei labrador-ähnliche Tiere griffen an, nachdem sie der Besitzer losgelassen hatte. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Der Verwundete meldete am Sonntagmorgen den Beamten, dass er mit seinem Vierbeiner am Samstagabend in der Straße Georgenberg spazieren war, als ihm ein unbekannter Mann mit zwei angeleinten Hunden entgegenkam.

Die beiden labrador-ähnlichen Tiere mit mittellangem Fell sollen aggressiv gewirkt und so sehr gezogen haben, dass der Besitzer sie einfach losließ, teilte die Polizei mit.

Daraufhin sollen sie den 38-jährigen Mann angegriffen und gebissen haben. Er wurde im Klinikum Naumburg behandelt, wo Verletzungen diagnostiziert wurden.



Nach dem Angriff verschwand der andere Hundehalter mit seinen Tieren.

Der Beschuldigte wird wie folgt beschrieben: