Jugendamt entscheidet: Sechs verwahrloste Kinder werden vorerst von ihren Eltern getrennt

Menden - Nach der Inobhutnahme von sechs verwahrlost wirkenden Mädchen und Jungen im Sauerland haben die Ärzte alle wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Rettungskräfte brachten die Kinder am Freitag ins Krankenhaus. © Markus Klümper/DPA

Keines der Kinder im Alter zwischen zwei und elf Jahren müsse weiter stationär behandelt werden. "Alle Kinder sind altersgerecht entwickelt. Sie weisen keine Anzeichen für körperliche Misshandlungen auf", teilten die Stadt Menden und die ermittelnde Staatsanwaltschaft mit.

Aufgrund der Gesamtumstände habe das Jugendamt trotzdem entschieden, die drei Mädchen und drei Jungen zunächst getrennt von ihren Eltern unterzubringen.

"Weitere Maßnahmen werden nunmehr sorgfältig geprüft", teilte die Stadt mit. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln weiter wegen des Verdachts der Kindeswohlgefährdung und des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Ein Autofahrer hatte am Freitagnachmittag die Behörden alarmiert, weil in Menden bei klirrender Kälte ein Kleinkind leicht bekleidet und barfuß über die Straße gelaufen war.