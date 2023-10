Jugendliche filmten die Tat: Obdachloser mit mehreren Messerstichen getötet

Der Obdachlose wurde tot auf einer Wiese gefunden. © Christian Müller/Westfalennews/dpa

"Er ist aufgrund der Stichverletzungen verstorben", sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstag der Deutschen Presse-Agentur.

Dies habe die Obduktion des Leichnams bestätigt. Die mutmaßliche Tatwaffe sei ein Messer.

Drei Jugendliche sollen in Horn-Bad Meinberg südöstlich von Bielefeld den Obdachlosen getötet und die Tat gefilmt haben.

Ein 14-Jähriger und zwei 15-Jährige befinden sich in Untersuchungshaft, die ein Haftrichter am Freitag anordnete. Ein Passant hatte den Toten am Donnerstagmorgen auf einer Wiese in Horn-Bad Meinberg entdeckt.

Die beiden älteren Jugendlichen haben nach Auskunft der Staatsanwaltschaft von Freitag Gewalt gegen den Obdachlosen eingestanden.