Jugendliche gehen mit Macheten auf Ladendetektiv los

In Bremen machte ein Ladendetektiv in einem Supermarkt seinen Job – und wurde dabei verletzt. (Symbolbild) © vamamont/123RF

Der Vorfall ereignete sich bereits am Freitagabend in der Östlichen Vorstadt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 13- und ein 15-Jähriger befanden sich gegen 21 Uhr in einem Supermarkt in der Straße Vor dem Steintor. Sie wollten das Geschäft mit Lebensmitteln in ihren Taschen verlassen, ohne zu bezahlen.

Das fiel einem 25 Jahre alten Ladendetektiv auf. Der Mann sprach die beiden Teenager an. Der jüngere nahm sofort Reißaus. Mit dem 15-Jährigen entwickelte sich dagegen eine Rangelei. Der Jugendlich hatte eine Machete dabei, mit der er während der Auseinandersetzung den Ladendetektiv an der Hand verletzte.

In der Zwischenzeit kehrte der 13-Jährige zurück in den Supermarkt. Er hatte ebenfalls eine Machete dabei. Mehrere Mitarbeiter und Kunden konnten den 15-Jährigen mittlerweile fixieren, daraufhin flüchtete der 13-Jährige erneut.

Polizisten nahmen den 15-Jährigen vorläufig fest. Er kam später in Untersuchungshaft. Der Rettungsdienst brachte den Ladendetektiv ins Krankenhaus, wo er ambulant behandelt wurde.