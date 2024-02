08.02.2024 13:27 Jugendliche nach Bahnfahrt von Mann verfolgt und genötigt

Eine Jugendliche ist am Dienstagnachmittag am Bahnhof in Großrudestedt (Landkreis Sömmerda) verfolgt und genötigt worden.

Von Christian Rüdiger

Sömmerda - Eine Jugendliche ist am Dienstagnachmittag am Bahnhof in Großrudestedt (Landkreis Sömmerda) verfolgt und genötigt worden. Bereits während der Bahnfahrt war der aufdringliche Mann der Jugendlichen aufgefallen. (Symbolfoto) © dpa/lrs/Ronald Wittek Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 17-Jährigen bereits während der Zugfahrt aus Erfurt ein Mann aufgefallen. Als die Jugendliche dann ausstieg, wurde sie mehrfach von dem etwa 50-Jährigen angesprochen und an ihrem Rucksack gepackt. Erst als eine Passantin den Vorfall bemerkte, ließ der Unbekannte von der Teenagerin ab. Anschließend stieg er in einen schwarzen SUV und fuhr davon. Die Polizei ermittelt nun gegen den Unbekannten wegen Nötigung.

Titelfoto: dpa/lrs/Ronald Wittek