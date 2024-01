Jugendliche prügeln Mann (†52) nach Streit in Eppingen zu Tode: Zwei 14- und 16-Jährige in Haft!

Die Polizei nahm die beiden Jugendlichen fest. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Der 52-Jährige sei am 29. Dezember und damit fast zwei Wochen nach der Prügelei seinen Verletzungen erlegen, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Heilbronn mit. Die Jungen im Alter von 14 und 16 Jahren seien festgenommen worden, sie sitzen unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge in Haft.

Nach Angaben der Ermittler hatten die Jugendlichen mit dem 52-Jährigen am Bahnhof in Eppingen gestritten, bevor sie auf ihn einschlugen, ihn traten und schließlich die Flucht ergriffen. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, er überlebte aber nicht.

"Die anschließende Obduktion ergab einen kausalen Zusammenhang zwischen der Gewalteinwirkung am 16. Dezember 2023 und dem Versterben des Mannes", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Sie äußerten sich nicht zu einem Motiv für den Streit am Bahnhof und zu den Wohnorten der beiden Jungen, um die Heranwachsenden zu schützen.