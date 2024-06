14.06.2024 08:57 Jugendliche verwüsten komplette Fußgängerzone von Trier

In Trier wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Fußgängerzone in der Innenstadt komplett verwüstet. Nun sucht die Polizei nach den Tätern.

Von Maximilian Hölzel

Trier - Mutwilliger Zerstörungswahn! Im rheinland-pfälzischen Trier wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Fußgängerzone in der Innenstadt komplett auf den Kopf gestellt. Jetzt sucht die Polizei nach den Tätern. In der Trierer Innenstadt randalierte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eine Gruppe Jugendlicher. © Polizeidirektion Trier Laut einem Polizeibericht meldeten Zeugen gegen 2.50 Uhr, dass mehrere Jugendliche im Bereich der Nagelstraße randalieren.

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, hatte sich die Gruppe allerdings schon aus dem Staub gemacht. Die Beamten stellten nahezu in der gesamten Fußgängerzone eine Spur der Verwüstung fest. Polizeimeldungen Reizgasattacke an Realschule: Hubschrauber zur Verstärkung angefordert Zahlreiche von der Stadt sowie von Privatpersonen aufgestellte Blumenkübel und mehrere Mülltonnen wurden umgeworfen und beschädigt. In der Jesuitenstraße befand sich auf einem Auto sogar ein Blumenkübel samt einer großen Menge an Erde. Mehrere Blumenkübel und Mülltonnen wurden bei der Vandalismus-Aktion beschädigt. © Polizeidirektion Trier Etwaige Zeugen und Geschädigte des Vandalismus-Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0651/97790 bei der Polizeiinspektion Trier zu melden.

