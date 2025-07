Jugendlicher Räuber fährt nichts ahnend Bus und landet auf der Polizeistation

Leipzig - Nach einem Raub am Sonntag konnte die Polizei am Montag einen Tatverdächtigen in einem Linienbus stellen.

Der Bus unterbrach seine Fahrt kurzzeitig. (Symbolbild) © Ralf Seegers

Am Sonntag wurden ein 15-Jähriger und ein 13-Jähriger von vier Unbekannten an einem See in Thekla ausgeraubt.

Sie wurden gewaltvoll gezwungen, ihre Wertgegenstände herauszugeben.

Am Montag konnte die Polizei einen Jugendlichen als Tatverdächtigen identifizieren und in einem Bus der Linie 90 auf der Eisenbahnstraße stellen.

Wie die Polizeidirektion Leipzig mitteilte, wurde der Bus dafür kurzzeitig angehalten und der 15-Jährige wurde auf das Revier Zentrum gebracht.