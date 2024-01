Jugendlicher schießt mit Softair-Waffen aus dem Fenster: Zwei Frauen getroffen

Mit einer Softair-Waffe hat ein 13-Jähriger in Berlin-Lichtenberg zwei Frauen verletzt. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall am gestrigen Montag gegen 16.45 Uhr in der Atzpodienstraße.

Demnach gaben die beiden Frauen im Alter von 40 und 43 Jahren an, plötzlich Schmerzen an einer Schläfe beziehungsweise an einer Schulter verspürt zu haben, die offenbar von Schüssen aus einem Fenster in einem Mehrfamilienhaus verursacht wurden.

Als die alarmierten Einsatzkräfte eingetroffen waren, um den Sachverhalt aufzunehmen, ist eine Mutter mit ihrem 13-jährigen Sohn erschienen, der zugab, aus dem Fenster heraus mit seinen beiden Softair-Waffen geschossen zu haben.

Die 40-Jährige lehnte eine ärztliche Behandlung ihres Hämatoms mit Schwellung ab. Auch die 43-Jährige musste nicht ärztlich behandelt werden.