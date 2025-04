Jugendlicher sticht plötzlich mit Messer auf Mann ein: Haft!

Königsbrunn - Nach einer Messerattacke auf einen 41-jährigen Mann kam ein Jugendlicher in Haft.

Polizisten nahmen den 17-Jährigen noch am Tatort in Königsbrunn fest. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei mitteilte, griff der 17-Jährige sein Opfer am vergangenen Samstag gegen 1 Uhr unvermittelt in der Königsallee mit einem Messer an.

Der 41-Jährige erlitt schwere Stichverletzungen und musste ins Krankenhaus.

Noch vor Ort konnte der jugendliche Täter festgenommen werden. Beamten stellten außerdem das Messer sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg kam der 17-Jährige vor einen Ermittlungsrichter, der einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ. Seitdem sitzt der Teenager in einer Justizvollzugsanstalt.