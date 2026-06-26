Jugendlicher stürzt von Boot und verschwindet: Große Suchaktion im Badesee
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Von Wolf-Dietrich von Dewitz
Düren - In einem Badesee in Düren ist ein Jugendlicher verschwunden.
Es läuft ein Rettungseinsatz, der Badebetrieb wurde eingestellt, wie die Polizei mitteilte.
Die "Aachener Zeitung" berichtet von einer Bootsfahrt mehrerer Minderjähriger, einer von ihnen sei plötzlich ins Wasser gefallen und verschwunden.
Die anderen jungen Menschen im Boot seien unverletzt geblieben, sie würden seelsorgerisch betreut. Taucher der Feuerwehr und ein Hubschrauber kamen bei der Suchaktion zum Einsatz am Badesee Echtz.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa