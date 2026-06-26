Jugendlicher stürzt von Boot und verschwindet: Große Suchaktion im Badesee

Düren - In einem Badesee in Düren ist ein Jugendlicher verschwunden.

Nach dem Verschwinden eines Jugendlichen läuft am Badesee ein Großeinsatz der Rettungskräfte. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Es läuft ein Rettungseinsatz, der Badebetrieb wurde eingestellt, wie die Polizei mitteilte.

Die "Aachener Zeitung" berichtet von einer Bootsfahrt mehrerer Minderjähriger, einer von ihnen sei plötzlich ins Wasser gefallen und verschwunden.