19.06.2023 15:54 Junge (3) büxt von zu Hause aus und strolcht am Bahnhof umher

Mutterseelenallein lief ein dreijähriger Junge am Bahnhof in Buchloe umher. Aufmerksame Imbiss-Mitarbeiter nahmen sich seiner an.

Von Friederike Hauer

Buchloe - In Schwaben ist ein dreijähriger Jung von zu Hause ausgerissen und lief dann am Bahnhof in Buchloe (Ostallgäu) umher. Ein Kind wurde ganz alleine am Bahnhof in Buchloe entdeckt. (Symbolbild) © Bundespolizei Wie die Polizei am Montag berichtete, war der Junge am Samstagnachmittag Imbiss-Mitarbeitern am Bahnhof aufgefallen. Da sie annahmen, dass seine Eltern in der Nähe seien, beschäftigten sie sich mit dem Jungen. Doch auch nach einer halben Stunde hatte sich niemand nach dem Dreijährigen erkundigt. Die alarmierte Polizei hatte zunächst Probleme, sich mit dem Jungen zu verständigen, da er kein Deutsch sprach. An einem Kleidungsstück wurde schließlich ein Namensschild entdeckt. So konnten die Beamten die Adresse des Jungen ermitteln und ihn zu seinen Eltern zurückbringen. Diese hatten bereits in der näheren Umgebung nach dem Kind gesucht und konnten nun wieder glücklich vereint werden.

Titelfoto: Bundespolizei