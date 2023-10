Junger Mann feiert hemmungslos auf Kirmes-Tanzfläche und beißt 41-Jährigem ins Gesicht

Breitungen - Auf der Kirmes in Breitungen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen eskaliert.

Die Polizei fertigte gegen den jungen Kirmesbesucher eine Anzeige. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Ein 26-Jähriger hatte gegen Mitternacht auf der Tanzfläche exzessiv und rücksichtslos das Tanzbein geschwungen, woraufhin er von einem 41-Jährigen zu mehr Ordnung und Rücksichtnahme aufgefordert wurde, wie die Polizei berichtet.

Daraufhin entwickelte sich ein handfester Streit. Hierbei biss der 26-Jährige dem 41-Jährigen in die Wange und verletzte ihn so schwer, dass dieser im Krankenhaus in Schmalkalden behandelt werden musste.

Aufmerksame Gäste konnten den Täter in der Folge am Verlassen der Kirmes hindern und ihn an die Polizei übergeben.