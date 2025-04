Juwelen-Dieb rast mit Auto in Schaufenster und stopft Beute in Bettbezug

Lauf an der Pegnitz - Ein Dieb fuhr mit einem Auto in ein Juweliergeschäft in Mittelfranken und wurde noch im Geschäft festgenommen.

Der Dieb sei anschließend ausgestiegen und fing dann an, das Diebesgut in einen mitgebrachten leeren Bettbezug zu füllen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde ein Anwohner gegen 3.20 Uhr am Mittwochmorgen durch einen lauten Knall auf das Geschehen am Marktplatz aufmerksam.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die am Renault angebrachten Kennzeichen zuvor in Nürnberg geklaut worden waren. "Der 30-Jährige besitzt zudem weder eine gültige Fahrerlaubnis noch einen festen Wohnsitz in Deutschland", so die Polizei. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 0,4 Promille.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Haftantrag wegen Einbruchdiebstahls gestellt. Der 30-Jährige soll noch am Mittwoch einem Richter vorgeführt werden.