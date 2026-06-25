Juwelendiebe brettern mit Auto in Geschäft: Lange können sie sich über ihre Beute aber nicht freuen
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Von Christoph Driessen
Kleve (Nordrhein-Westfalen) - In Kleve hat die Polizei fünf Juwelendiebe gefasst. Die Männer waren am frühen Donnerstagmorgen mit ihrem Auto in ein Schaufenster eines Juweliergeschäfts gefahren.
Aus dem Ladenlokal hätten sie Schmuck mitgenommen, sagte ein Polizeisprecher.
Anschließend fuhren sie mit einem anderen Wagen weg.
Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Tätern und konnte die Verdächtigen am Morgen im Stadtgebiet Kleve festnehmen.
Titelfoto: Guido Schulmann/tv-niederrhein/dpa