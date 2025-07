Kaffee-Fahrt der anderen Art: Zoll stellt über eine Tonne Bohnen und Pads sicher

Die verbotene Ladung: Über eine Tonne Röstkaffee! © Zoll

Wie die Behörde am Freitag mitteilte, kontrollierten Zöllner am Mittwoch zwei Italiener, die in einem Lieferwagen in die Niederlande unterwegs waren, am Grenztunnel Füssen auf der A7.

In dem Fahrzeug fanden die Beamten 27 Säcke Kaffeebohnen und 101 Kartons mit Kaffeepads. Die Durchfuhr des Kaffees hätte vorher angemeldet werden müssen.

Der Fahrer konnte nur einen handschriftlichen Lieferschein über 936 Kilogramm Röstkaffee vorweisen.

Gegen ihn wurde daher ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet. Außerdem musste er knapp 2300 Euro Kaffeesteuer zahlen.