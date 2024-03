18.03.2024 16:23 Aus heiterem Himmel: 18-Jähriger grundlos an Bushaltestelle angeschossen

Als er am Sonntagabend in Kassel auf den Bus wartete, hörte ein 18-Jähriger plötzlich einen Schuss und verspürte anschließend starke Schmerzen in einem Bein.

Kassel - Ein junger Erwachsener hörte einen Schuss und verspürte danach starke Schmerzen im Bein. Die Polizei vermutet einen Schuss aus einer Luftdruckwaffe und sucht nun Zeugen. Als er auf den Bus wartete, hörte der 18-Jährige plötzlich einen Schuss, dann spürte er heftige Schmerzen in einem Bein. (Symbolbild) © 123rf/kzlobastov Wie die Polizei im Kassel am Montag mitteilte, wurde dem 18-Jährigen im Krankenhaus ein Projektil operativ aus der Wade entfernt. Als der junge Mann am Sonntagabend gegen 21 Uhr am Willy-Brandt-Platz auf den Bus gewartet hatte, habe er einen Schuss gehört und plötzlich starke Schmerzen in der Wade verspürt. Aus einer Wunde habe er zudem geblutet. Ein Passant und ein Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts der Bahn halfen dem jungen Mann und alarmierten den Notruf und die Polizei.

Laut ersten Ermittlungen der Polizei schoss ein Unbekannter mit einer Luftdruckwaffe. Unklar sei, aus welcher Richtung geschossen worden sei. Eine Fahndung am Sonntagabend blieb den Angaben zufolge erfolglos. Die Hintergründe der Tat seien aktuell noch unklar. Auch Hinweise auf ein mögliches Tatmotiv gebe es nicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

