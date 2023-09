"Keine Sekunde überlegt": Polizist entdeckt panischen Mann und rettet vermutlich sein Leben

Gelnhausen - In Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis) hat ein junger Polizist (24) mit einem beherzten Sprung in die Kinzig einem 46-Jährigen vermutlich das Leben gerettet.

Der Polizist zögerte keine Sekunde und handelte sofort! (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Das ist gerade nochmal gut gegangen!

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten Passanten am vergangenen Freitagabend gegen 21.30 Uhr mehrere Notrufe abgesetzt, nachdem sie in Höhe der Müllerwiese einen Mann in dem Gewässer entdeckt hatten.

Dieser sei offensichtlich nicht mehr in der Lage gewesen, eigenständig aus dem Wasser zu steigen, wie es hieß.

Wenig später trafen die Kräfte vor Ort ein und fackelten nicht lange: So stieg ein 24-jähriger Beamter umgehend in den Fluss, begab sich "teils bis zum Hals" ins kühle Nass und bahnte sich seinen Weg zu dem panisch wirkenden Mann.

Der Frankfurter habe nicht auf die Ansprachen des Polizisten reagiert, sodass sich der 24-Jährige den sichtlich betrunkenen Mann schließlich packte und sicher ans Ufer brachte. Dort sei er von Rettungskräften vorsorglich medizinisch untersucht worden, so die Beamten.