Kind (†7) liegt tot in Wohnung: Polizei steht vor Rätsel

Maikammer - Schreckliches Unglück am heutigen Sonntagmittag in Rheinland-Pfalz ! Dort kam ein Kind unter bislang ungewissen Umständen ums Leben.

Für das sieben Jahre alte Kind kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © 123RF/udo72

Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in der Rheinpfalz am heutigen Abend mitteilte, wurden Beamte wenige Stunden zuvor in eine Wohnung in die 4000-Seelen-Gemeinde Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße) beordert.

Dort fanden die Ordnungshüter ein sieben Jahre altes Kind vor, das bereits verstorben war. Ob es sich bei ihm um einen Jungen oder ein Mädchen handelte, teilte die Polizei auch auf Rückfrage noch nicht mit.

Auch erste Vermutungen zu den Todesumständen blieben am Sonntagabend noch ungenannt.