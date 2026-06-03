Kleidung, aber kein Besitzer: Polizeieinsatz in Sondershausen

Sondershausen - Der Fund von Kleidung am Ufer der Wipper nahe der Panzerstraße in Sondershausen hat am frühen Morgen Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen.

Nach dem Fund von Kleidung am Wipper-Ufer läuft derzeit eine Suche entlang des Flusses. © Landespolizeiinspektion Nordhausen

Gegen 5.30 Uhr meldete ein Bürger die Kleidungsstücke der Polizei. Zu wem sie gehören, ist bislang nicht bekannt.

Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Person möglicherweise ins Wasser begeben hat, wird der Bereich derzeit abgesucht. Dafür sind ein Polizeihubschrauber und ein Feuerwehrboot im Einsatz.

Die Polizei in Sondershausen sucht nun nach Hinweisen. Wer etwas beobachtet hat oder weiß, wem die Kleidung gehören könnte, wird gebeten, sich zu melden.