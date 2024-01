Kleinkind und Polizist bei Sprengstoff-Attacke verletzt: Tatverdächtiger stellt sich

Wie die Einsatzkräfte heute mitteilten, durchsuchten sie das Zuhause des Jugendlichen in Britz. Eine Vollstreckung gab es ebenfalls bei einem 30-jährigen Verdächtigen in Neukölln, welcher durch intensive Ermittlungen erkenntlich wurde. Bei den Durchsuchungen wurden Beweismittel gefunden, die nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen ausgewertet werden. Die Fahndung ist damit beendet.

Wie die Ermittler mitteilten, ereignete sich die Tat am 4. November des vergangenen Jahres gegen 19.50 Uhr an der Tordurchfahrt zur Reuterstraße 28 in Neukölln.

Die Ermittlerinnen und Ermittler fragten:

Wer kennt die abgebildete Person?

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes machen?

Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt Auffälliges beobachtet?

Wer kann Angaben zu etwaigen Mittäterinnen und Mittätern machen?

Hinweise auf den Gesuchten nahm die Polizei im Bayernring 44 in Tempelhof unter der Telefonnummer (030) 4664-952880 oder per Mail lka52baonahost-ea-erm@polizei.berlin.de entgegen. Auch über die Internetwache sowie an jede andere Polizeidienststelle und an die Staatsanwaltschaft Berlin können Hinweise gegeben werden.