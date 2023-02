Kölner bei Karnevalsfeier durch unbekannten Schläger schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich dringend zu melden. © 123RF/uschidaschi

Wie die Polizei nun erklärte, war der Kölner am Samstag auf einer Karnevalsveranstaltung in der Viktor-Schroeder-Straße in Niederzier unterwegs gewesen. An einem dort abgestellten Imbisswagen kam es dann zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Fremden.

Daraufhin kam es dann zu dem körperlichen Angriff. Der Unbekannte soll dem 23-Jährigen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Dadurch kam das Opfer zu Fall, und der Täter soll dann noch mehrfach auf den jungen Mann eingetreten haben.

Durch die Tritte wurde der 23-Jährige schwer verletzt. Deswegen sucht die Polizei nun dringend nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.