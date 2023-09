"Konsum"-Kassierer mit Handy erpresst: Polizei fahndet nach Räuber!

Dresden - Die Polizei fahndet mit dem Bild einer Überwachungskamera nach einem Räuber, der in einem Dresdner Markt den Kassierer mit einer Botschaft auf seinem Handy zur Heraushabe von Bargeld aufgefordert hat.

Die Polizei fahndet nach einem Räuber, der in einem Konsum-Markt einen dreistelligen Betrag erbeutete. (Symbolbild) © Norbert Neumann

Am 19. Mai betrat der gesuchte Mann gegen 18.20 Uhr den "Konsum" an der Blasewitzer Straße und zeigte dem Mitarbeiter die Forderung auf seinem Handy vor, teilte die Polizeidirektion Dresden am Mittwochnachmittag mit.

Mit seiner anderen Hand, die er in einer Tasche hielt, vermittelte der Räuber den Anschein, als würde er eine Waffe bei sich führen.

Der Kassierer kam der Forderung nach und händigte einen dreistelligen Betrag an Bargeld aus, woraufhin der Täter samt Beute die Flucht ergriff.

Den Unbekannten beschreibt die Polizei dabei wie folgt:

circa 1,75 Meter groß

etwa 25 Jahre alt

helle Hautfarbe

kurze, dunkle Haare

Oberlippen- und Kinnbart

Aus rechtlichen Gründen wurde das Fahndungsfoto hier verlinkt.