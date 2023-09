Geschulte Augen! Schleierfahnder finden Heroin und Kokain bei Fahrzeugkontrolle

Bergen - Schleierfahnder lagen mit ihren geschulten Augen auf der A8 im Landkreis Traunstein goldrichtig: Bei einer Kontrolle eines österreichischen Autofahrers konnten die Beamten in Bayern Heroin und Kokain sicherstellen.

Die Fahnder kontrollierten den Mann an der A8. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Dienstagmorgen mitteilte, wurde der 40 Jahre alte Österreicher am Montagmorgen gegen 7.15 Uhr durch Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Piding an der Rastanlage Hochfelln Nord kontrolliert.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs und des Mannes konnten den Angaben zufolge rund fünf Gramm Kokain sowie circa zehn Gramm Heroin aufgefunden und danach sichergestellt werden.

Da sich zudem eindeutige Anhaltspunkte ergeben hätten, dass sich der Kontrollierte unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln hinter das Steuer seines Wagens gesetzt hatte, sei der Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden, hieß es weiter.

Im Rahmen der im Anschluss unmittelbar durchgeführten polizeilichen Maßnahmen stellten die zuständigen Ermittler außerdem fest, dass der Mann bereits am 27. Juli dieses Jahres mit einem ähnlichen Fall in Erscheinung getreten war.