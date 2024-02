Kontrolle mit Folgen! Fahnder stoppen Duo, was sie finden, hat ein großes Nachspiel

Bergen - Kontrolle auf der A8 in Bayern mit Folgen! Fahndern der Grenzpolizeiinspektion Piding sind Männer ins Netz gegangen, die Kokain und Marihuana bei sich hatten. Für das Duo hat das ein Nachspiel, ein Mann steht im Fokus.

Die Polizeibeamten hatten den richtigen Riecher. (Symbolbild) © Armin Weigel/dpa

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd erst am heutigen Montag mitteilte, war den Beamten der Drogenfund bereits am Freitag gegen 15.05 Uhr an der Tank- und Rastanlage Hochfelln Nord geglückt.

Ein 39 Jahre alter Autofahrer und sein Begleiter (47) hatten die Aufmerksamkeit der Grenzpolizei auf sich gezogen. Bei der Überprüfung beider Personen sowie von deren Fahrzeug konnten insgesamt 13 Gramm Kokain, 23 Gramm Marihuana und knapp zwei Liter "Flüssigkeit", bei welcher ein Schnelltest auf Kokain reagierte, vor Ort sichergestellt werden.

Beide Männer wurden vorläufig festgenommen.

Bei angeordneten Wohnungsdurchsuchungen der Beschuldigten in München wurden die Beamten in der des 39-Jährigen erneut fündig. Rund 30 Gramm Kokain sowie 700 Gramm Haschisch und Marihuana waren dort gelagert.