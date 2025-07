Verfolgung durch Meißen: Polizei schnappt 27-Jährigen nach Wahnsinnsfahrt

Meißen/Coswig - In der Nacht zu Montag flüchtete ein 27-jähriger Autofahrer in Meißen vor der Polizei und gefährdete dabei andere Autofahrer.

Alles in Kürze

Als die Beamten den Seat kontrollieren wollten, gab der 27-Jährige plötzlich Gas und flüchtete. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei Dresden berichtet, ging der offenbar angetrunkene Mann in Meißen zunächst ein Pärchen an und stieg daraufhin in einen Seat Leon, mit dem er das Paar zu verfolgen begann.

Als der Mann nicht von ihnen abließ, alarmierten die beiden schließlich die Polizei.

Als die Beamten den Seat zur Kontrolle anhalten wollten, gab der 27-Jährige jedoch plötzlich Vollgas.

Mit hoher Geschwindigkeit raste er durch Meißen und Coswig, missachtete Vorfahrtsregeln, fuhr in den Gegenverkehr und an Kontrollstellen vorbei.

Dabei brachte er mehrere Polizeibeamte und Verkehrsteilnehmer in Gefahr.