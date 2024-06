Kostbarer Abendmahlskelch aus Meißner Kapelle gestohlen: Polizei sucht Zeugen!

Meißen - Unbekannte haben vor etwa drei Wochen einen wertvollen Abendmahlskelch aus einer verschlossenen Kapelle im Kloster St. Afra in Meißen ( Sachsen ) gestohlen. Nun sucht die Polizei mit einem Bild des heiligen Gefäßes nach Zeugen , um die Fahndung nach den Tätern zu beschleunigen.

Der kostbare Kelch stand in einer verschlossenen Kapelle des Klosters St. Afra in Meißen. © Montage: Polizei Dresden

Wie die Ermittler am Dienstag mitteilte, verschafften sich die Täter in der Nacht vom 11. auf den 12. Mai, zwischen 18 Uhr und 6 Uhr, auf unbekannte Weise Zutritt zur Barbarakapelle im Kloster St. Afra in Meißen.

Dort entwendeten die Diebe den Abendmahlskelch, welcher auf dem Altartisch stand. Das silber-glänzende Gefäß hat nach Polizeiangaben einen Wert von etwa 5000 Euro.

Mithilfe eines Fotos sucht die Polizei nun nach Zeugen, und fragt: Wer kann Angaben zur Tat, zu den Tätern oder zum Verbleib des Kelches machen?