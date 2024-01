Kunde mit Axt bezeichnet Kassierer als Affe und greift ihn körperlich an

Berlin - In Berlin-Mitte ist ein 21-jähriger Kassierer rassistisch beleidigt und angegriffen worden.

Die Polizei ermittelt zu einer mutmaßlich rassistisch motivierten Tat in Berlin-Mitte. (Symbolbild) © TAG24

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr in einem Supermarkt in der Friedrichstraße.

Nach bisherigen Ermittlungen und der Aussage eines Zeugen soll sich ein 33-Jähriger an der Kasse vorgedrängelt haben, woraufhin ihn der Markt-Mitarbeiter ansprach.

Daraufhin soll der Kunde den Kassierer, aufgrund dessen Hautfarbe, auf Englisch als Affe beschimpft und entsprechende Geräusche gemacht haben.

Der Markt-Mitarbeiter soll den 33-Jährigen anschließend aufgefordert haben, den Laden zu verlassen. Doch anstatt dem nachzukommen, soll der Kunde zu dem Angestellten gegangen sein, ihn an den Haaren gezogen und in den Intimbereich gegriffen haben.

Durch die körperliche Attacke erlitt der 21-Jährige Schmerzen. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab.