Kurioser Diebstahl: Täter lassen 4 Meter hohen Masten mitgehen!

Die Polizei ermittelt jeden Tag nach vermeintlichen Tätern, die wie am 16. Juli Einbrüche und andere Straftaten begehen. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Der erste Fall, der die Polizei am Sonntag beschäftigte, spielte sich im Landkreis Uckermark ab. Genauer gesagt in der Kreisstadt Prenzlau, die knapp zwei Stunden von Berlin entfernt ist.

Hier kam es am Nachmittag zu einem Einbruch in einer Garage. Der Pächter rief die Polizei, die vor Ort feststellen musste, dass ein älterer BMW sowie ein Kühlschrank gestohlen wurden. Für den Besitzer entstand ein hoher Schaden von mehreren Tausend Euro.

Am Abend und in der Nacht kam es dann, nach Angaben der Polizei, ebenfalls zu Diebstählen - dieses Mal in Eberswalde. Dabei scheiterte ein Versuch. Drei Männer wollten sich demnach Zugang zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schorfheidestraße verschaffen - ohne Erfolg.

Mit so einer widerspenstigen Tür hatten die Unbekannten dann doch nicht gerechnet. Am Ende gaben die Täter auf, gingen aber nicht ohne an der Tür teure Spuren zu hinterlassen. Die Schadenssumme beläuft sich auf circa 1000 Euro für den gut gesicherten Wohnungseingang.

Erfolgreicher waren derweil andere Einbrecher in der Nacht. Ebenfalls in Eberswalde drangen bisher unbekannte Langfinger in die Geschäftsräume eines Eiscafés ein, das sich in der Eberswalder Straße befindet. Die Täter entkamen mit den Einnahmen in der Kasse.