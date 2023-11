Ladendieb flüchtet und versteckt sich unter Tannenbaum: Knast!

Crottendorf/Sehmatal - Geschnappt! Ein Mann (32) wollte nach einem Ladendiebstahl im Erzgebirge vor der Polizei flüchten. In einem Wald endete die Flucht: Der 32-Jährige hockte unter einem Tannenbaum - und landete später im Knast.

Die Polizei konnte im Erzgebirge einen Ladendieb (32) schnappen. Er sitzt nun in U-Haft (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Das Ganze spielte sich am vergangenen Freitag ab. Gegen 16 Uhr wurde die Polizei zu einem Einkaufsmarkt an der Annaberger Straße in Crottendorf gerufen. Dort wurde der 32-Jährige beim Klauen erwischt.

Doch der Langfinger konnte zunächst entkommen. Er stieg in das Auto seines Komplizen (26) und fuhr davon.



Ein Zeuge (50) beobachtete das und verfolgte das Fluchtfahrzeug. Wenig später bog das Duo in eine Sackgasse ein - der Zeuge versperrte den Weg, sodass die Täter in der Falle saßen.

Daraufhin stieg der 32-Jährige aus und flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizei rückte an und konnte zunächst den Fahrer vorläufig festnehmen. Der 26-jährige Tscheche musste aufs Polizeirevier.

Die Polizei durchsuchte anschließend das Fluchtfahrzeug. "Im Auto fanden die Beamten Lebensmittel- und Kosmetikprodukte. Nach ersten Erkenntnissen waren diese zuvor aus einem anderen Geschäft in Sehmatal gestohlen worden", so ein Polizeisprecher.