Ladenmitarbeiter mit Messer bedroht: Täter flüchtet ohne Beute

Schneeberg - Versuchter Raubdelikt am Montagmittag im Erzgebirge !

Ein aufmerksamer Polizist verfolgte den Tatverdächtigen und konnte ihn schnappen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Wie die Polizei mitteilte, betrat am Montag ein 36-jähriger Mann ein Ladengeschäft am Markt in Schneeberg.

Anfangs bekundete er offenbar großes Kaufinteresse und ließ sich von dem 69-jährigen Mitarbeiter beraten. Im Kassenbereich zückte der vermeintliche Kunde plötzlich ein Messer. Er bedrohte den Mitarbeiter und forderte das Bargeld aus der Kasse.

Der 69-Jährige ging den Forderungen jedoch nicht nach und es kam zur Rangelei zwischen den beiden. Als sich diese auf den Markt verlagerte, rief der Angestellte um Hilfe und der Täter flüchtete ohne Beute.

Ein 43-jähriger Polizist der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) der Polizeidirektion Chemnitz, der sich in dem Moment im Rathaus aufgehalten hatte, bemerkte die Rufe und reagierte sofort.

Er nahm die Verfolgung des Tatverdächtigen auf und konnte ihn in einem Hinterhof nahe der Ritterstraße überwältigen.